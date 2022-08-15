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Заместители министра обороны Булгаков и Евкуров оценили гигантский торт с символикой АрМИ-2022

Ирина Елагина
20:03 15.08.2022
Заместители министра обороны продегустировали торт-медовик на открытии АрМИ-2022.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Огромный торт-медовик с эмблемой «Армейских международных игр» к открытию соревнований приготовили военные кондитеры в подмосковном Алабине. Гигантский десерт  весом около 150 килограммов,  длиной до двух метров и примерно метр в ширину готовили два дня, пропитывая коржи кремом из натуральных продуктов.

Право разрезать и снять пробу с кулинарного шедевра получили заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров. Оценить праздничный медовик смогли все участники «Фестиваля национальных кухонь», ставшего  частью конкурсной программы Восьмых АрМИ-2022. Более ста лучших поваров и пекарей военных округов и флотов Вооруженных Сил Российской Федерации показали в Алабино, чем они могут удивить российских военных.  На дегустационных столах Фестиваля можно было попробовать более семидесяти блюд шестнадцати кухонь мира.

Напомним, что в программе АрМИ-2о22 тридцать четыре конкурса: от танкового биатлона до снайперской стрельбы.

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