Тридцать четыре конкурса, двенадцать стран, четыре континента: что готовят зрителям АрМИ-2022

Скорость, точность, мастерство, взрыв эмоций и зашкаливающий адреналин - все это ежедневно в выпусках новостей и в специальных «Дневниках АрМИ» на телеканале «Звезда».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тридцать четыре конкурса, рекордное число участников, новые команды из Руанды и Боливии. И двенадцать государств, которые принимают в этом году Армейские международные игры. Впервые состязания пройдут в Южной Америке - в Венесуэле стартует «Снайперский рубеж». Соревнования усложняются, азарт участников растет. Двести шестьдесят команд уже на старте. Как и съемочные группы телеканала «Звезда», которые работают на всех полигонах.

Через огневые рубежи, колейные мосты и рвы с водой к победе многотонные машины бросят танкисты. Десантники с парашютами за плечами шагнут в бездну. Экипажи кораблей поборются за живучесть, а горные подразделения покорят заснеженные вершины Эльбруса. Всего в программе - больше 30 этапов.

Не обошлось и без новинок. Впервые в Подмосковье пройдет состязание «Стремительный рывок». Испытание для тех, без кого умолкнут пушки и танки - подразделения транспортировки боеприпасов.

А в Белоруссии проложат километры рельсов и шпал военные железнодорожники в конкурсе «Стальная магистраль». Всего в играх будут участвовать 6,5 тысяч военнослужащих. И это еще один рекорд в истории АрМИ.

Уникальный формат Армейских международных игр по накалу страстей не уступают крупнейшим мировым спортивным соревнованиям. Россия берет на себя 11 конкурсов, в том числе самый зрелищный - «Танковый биатлон». Узбекистан проведет 5 состязаний, по три - Иран, Казахстан, Белоруссия и Китай, два этапа - в Монголии.

Соревнования пройдут на территории Армении, Вьетнама, Алжира и Азербайджана. Впервые состязания пройдут в Латинской Америке, Венесуэла проведет у себя этап «Снайперский рубеж».

В течение двух недель АрМИ-2022 развернутся на огромной территории. В Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Задействуют десятки общевойсковых и морских полигонов. Корреспонденты «Звезды» уже работают на местах.

В Китае, среди песков пустыни Лоп, на полигоне Корла пройдет конкурс «Суворовский натиск». Мотострелки на полном ходу закладывают самые отчаянные повороты.

В Алжире в этом году - «Десантный взвод». Элитные подразделения спустятся с небес на парашютах и посоревнуются в скорости на боевых машинах. Коррективы вносит африканская жара - температура выше сорока градусов.

В Иране в морскую пучину готовятся погрузиться водолазы. На дне им предстоит прийти на выручку экипажам аварийных кораблей и подлодок. Латать пробоины, перемещать тяжелые грузы. Снайперы-профессионалы найдут и уничтожат цель на предельной дальности, а от операторов беспилотников-разведчиков не скрыться даже в пустыне.

В Узбекистане посоревнуются в мастерстве управления машинами военные автоинспекторы, повара приготовят кулинарные шедевры в полевых условиях, а мастерам-оружейникам предстоит отремонтировать артиллерийские и зенитные орудия и филигранно пройти препятствия.

Пока россияне проходят акклиматизацию в других странах, зарубежные гости осваиваются на российских полигонах. Под Калининградом собрались морские пехотинцы. Им предстоит проявить чудеса выносливости и ловкости на этапах конкурса «Морской десант».

Вся информация о ходе Армейских международных игр, результатах команд ежедневно будет обновляться в эфире «Звезды». Самые яркие и эксклюзивные кадры зафиксируют десятки наших камер, установленных на трассах, огневых рубежах, на беспилотниках, танках и бронемашинах. Скорость, точность, мастерство, взрыв эмоций и зашкаливающий адреналин - все это ежедневно в выпусках новостей и в специальных «Дневниках АрМИ» на телеканале «Звезда».