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Вузы Минобороны РФ представили разработки в сфере искусственного интеллекта на форуме «Армия-2022»

19:11 15.08.2022
В рамках форума инновационные разработки представляют Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, Казанское высшее танковое училище и другие вузы Минобороны России.
Вузы Минобороны РФ представили разработки в сфере искусственного интеллекта на форуме «Армия-2022»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» представлены новейшие разработки российских военных вузов в сфере искусственного интеллекта, в числе которых безэкипажный катер, интеллектуальная система подготовки артиллеристов и другие. В частности, открывшему стенд «Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии» статс-секретарю - заместителю министра обороны России Николаю Панкову был представлен учебно-тренажерный комплекс на базе безэкипажного катера «Макаровец», где внедрены ключевые технологии автономной морской робототехнической системы со сменными полезными нагрузками.

Безэкипажный катер был разработан преподавателями и курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища, он не имеет аналогов в стране. Катер предназначен для повышения качества образовательного процесса курсантов путем отработки практических навыков операторов в эксплуатации и применении катера, управлении беспилотником при ведении разведки, а также применении телеуправляемого подводного робота при обследовании минноопасных районов.

Кроме того, увидела свет экспозиция Михайловской военной артиллерийской академии «Интеллектуальная система подготовки артиллеристов», в основе которой - современные компьютерные технологии применения QR-кодовых гиперссылок. Система предназначена для изучения материальной части 152 мм самоходной гаубицы 2С19М2.

Программно-аппаратный комплекс «Поводырь», разработанный совместно с фирмой «Геонавигатор», обеспечивает изучение вооружения и военной техники путем визуального и тактильного восприятия элементов. Технология дополненной реальности позволяет выполнять действия с объектом в соответствии с отображаемой справочной текстовой и видеоинформацией.
Эти и другие разработки академии позволяют обучающимся проходить путь от общих знаний и представлений до конкретных навыков выполнения огневых задач. Время приобретения компетенций сокращается в 1,5-2 раза, осуществляется многоуровневая качественная подготовка широкого спектра специалистов ракетных войск и артиллерии.

Научно-педагогический коллектив Рязанского десантного училища совместно со специальным техническим центром «Радар» представляют на форуме аппаратно-программный комплекс для тактической и огневой подготовки «Хамелеон-БпЛА», который предназначен для обучения и тренировок подразделений ВДВ и групп специального назначения тактико-специальным действиям с элементами непосредственного огневого контакта с вероятным противником, применяющим малогабаритные БПЛА в создаваемом виртуальном пространстве.

Комплекс позволяет обучать военнослужащих наблюдению, разведке местности и ведению огня с использованием штатного оружия по малогабаритным воздушным целям, а также отработке вопросов в управлении огнем своих подразделений и приданных огневых средств. В рамках МВТФ «Армия-2022» инновационные разработки представляют Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, Казанское высшее танковое училище и другие вузы Минобороны России.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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