В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком

По словам члена правления АНО НПИИ Алексея Мохнаткина, автоматизировать можно практически все типовые человеческие операции. Это вызывает конфликт между абсолютным большинством сегодняшних рабочих мест и грядущим этапом автоматизации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Член правления АНО «Национальная платформа искусственного интеллекта» (НПИИ) Алексей Мохнаткин рассказал «Звезде» о конфликте между искусственным интеллектом и человеком.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов спросил Мохнаткина, не расслабит ли помощь искусственного интеллекта человеческий интеллект, не «притупит» ли его возможности.

«Искусственный интеллект не притупляет интеллект человеческий, но он высвобождает интеллектуальные способности человека в тех областях, которые можно автоматизировать. А автоматизировать можно практически все типовые человеческие операции. И в данном случае возникает конфликт между абсолютным большинством сегодняшних рабочих мест и грядущим этапом автоматизации», - ответил Алексей Мохнаткин.

Полное интервью с членом правления АНО НПИИ Алексеем Мохнаткиным в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

Ранее В ФСВТС оценили использование Китаем истребителей Су-35 на учениях у Тайваня.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов