ОПК ОПК МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком

18:21 15.08.2022
По словам члена правления АНО НПИИ Алексея Мохнаткина, автоматизировать можно практически все типовые человеческие операции. Это вызывает конфликт между абсолютным большинством сегодняшних рабочих мест и грядущим этапом автоматизации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Член правления АНО «Национальная платформа искусственного интеллекта» (НПИИ) Алексей Мохнаткин рассказал «Звезде» о конфликте между искусственным интеллектом и человеком. 

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов спросил Мохнаткина, не расслабит ли помощь искусственного интеллекта человеческий интеллект, не «притупит» ли его возможности. 

«Искусственный интеллект не притупляет интеллект человеческий, но он высвобождает интеллектуальные способности человека в тех областях, которые можно автоматизировать. А автоматизировать можно практически все типовые человеческие операции. И в данном случае возникает конфликт между абсолютным большинством сегодняшних рабочих мест и грядущим этапом автоматизации», - ответил Алексей Мохнаткин. 

Полное интервью с членом правления АНО НПИИ Алексеем Мохнаткиным в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости. 

Ранее В ФСВТС оценили использование Китаем истребителей Су-35 на учениях у Тайваня.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 В стране и мире
Видео
ФСБ нейтрализовала готовивших теракт на нефтепроводе в Волгоградской области
17:13 Армия
Видео
В ФСВТС заявили об эффективности российского вооружения в спецоперации на Украине
18:21 ОПК
Видео
В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком
15:03 Армия
Видео
Путин отметил высокое значение Международного антифашистского конгресса на «Армии-2022»
14:44 В стране и мире
Видео
Охота на «лис»: участники конкурса «Уверенный прием» нашли радиопередатчики в белорусском лесу
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.