© Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара, РИА Новости

В воскресенье Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня обстреляли жилой района Энергодара. В результате атаки погиб один мирный житель. Об этом «Звезде» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник сообщил, что погибший мужчина просто выгуливал собаку. Кроме того, осколочное ранение получила девушка. Ее состояние стабильное.

«Мы видим, что интенсивность обстрелов увеличивается. И, если мы не разберемся с этими террористами, может произойти непоправимое. С учетом того, что Запад поощряет вот эти действия и ядерный терроризм Зеленского», - сказал Владимир Рогов.

Напомним, что накануне власти Запорожской области снова сообщили об обстреле Энергодара и ЗАЭС с украинской стороны. ВСУ выпустили по территории девять артиллерийских снарядов.