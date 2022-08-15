В ФСВТС оценили использование КНР истребителей Су-35 на учениях у Тайваня
Китайская армия в ходе военных учений у берегов Тайваня задействовала истребители Су-35, заявил в студии «Звезды» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022».
«В очередной раз смотрел новости об учениях, которые проводит Национальная армия Китая, у берегов Тайваня. Там задействованы в авиационном крыле в том числе самолеты Су-35. Я думаю, что они себя намного лучше чувствуют, чем бы чувствовали себя без них», - сказал он.
Полное интервью с Дмитрием Шугаевым смотрите в видео к новости.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов