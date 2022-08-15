Армия МВТФ Армия-2022 В ФСВТС оценили использование КНР истребителей Су-35 на учениях у Тайваня Дмитрий Шугаев предположил, что благодаря наличию истребителей, китайские военные чувствовали себя на учениях достаточно уверенно. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Китайская армия в ходе военных учений у берегов Тайваня задействовала истребители Су-35, заявил в студии «Звезды» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022». «В очередной раз смотрел новости об учениях, которые проводит Национальная армия Китая, у берегов Тайваня. Там задействованы в авиационном крыле в том числе самолеты Су-35. Я думаю, что они себя намного лучше чувствуют, чем бы чувствовали себя без них», - сказал он. Полное интервью с Дмитрием Шугаевым смотрите в видео к новости. Ранее главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов рассказал, как 100-мм орудия БМП-3 уничтожают украинские БМП-2 в ходе специальной военной операции. В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика