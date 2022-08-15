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The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину

Елизавета Потейчук
14:47 15.08.2022
Данный фактор дает повод усомниться в стойкости Запада, отмечает газета.
The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress
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Европейские страны, которые охватила паника из-за повышения цен на энергию и продовольствие, могут нанести предательский удар Украине уже этой зимой. Такое мнение выразил Саймон Тисдалл в материале для The Guardian и добавил, что данный фактор дает повод усомниться в стойкости Запада.

«Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни», - отметил автор.

Тисдалл также считает, что Евросоюз в определенный момент может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией, чтобы ослабить экономическую боль Европы.

Ранее обозреватель газеты Global Times заявил, что Европа стала жертвой конфликта на Украине и страдает от последствий кризиса из-за действий США. Сюэ Лю уверен, что в Европе начали ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и Китая.

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