Четырежды привитый глава Pfizer заразился коронавирусом

Альберт Бурла отметил, что в настоящее время находится на самоизоляции.

© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress

Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. До этого он четыре раза делал прививку от COVID-19 собственной компании Pfizer-BioNTech.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом, у меня легкие симптомы», - приводит РИА Новости сообщение Бурлы из соцсетей.

Глава Pfizer добавил, что в настоящее время находится на самоизоляции, проходит лечение с применением препарата Paxlovid, и выразил уверенность, что в скором времени пойдет на поправку.

Напомним, в конце июля у президента Соединенных Штатов Джо Байдена повторно обнаружили COVID-19. В этот раз заболевание у американского лидера протекало без клинических проявлений. Личный врач президента отмечал, что он чувствовал себя хорошо.