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За сутки украинские войска выпустили более 230 снарядов по ДНР

Сергей Лебедев
21:11 14.08.2022
В результате обстрелов два мирных жителя погибли и четыре получили ранения.
За сутки украинские войска выпустили более 230 снарядов по ДНР
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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За сутки вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 230 снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. Уточняется, что огонь велся из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии различного калибра и 120-мм минометов.

«Огонь велся по районам десяти населенных пунктов Республики. В результате обстрелов два мирных жителя погибли и четыре получили ранения. Повреждено двадцать пять жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры», - заявили в НМ ДНР.

В данный момент дополнительная информация о пострадавших мирных жителях и повреждении инфраструктуры уточняется.

Напомним, что ВСУ продолжают также обстреливать гражданские объекты освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В результате непрекращающихся атак гибнут и получают ранения женщины, дети, пожилые люди, разрушается инфраструктура и дома.

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