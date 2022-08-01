Новые паспорта - новые перспективы: как жители Бердянска вступают в ряды граждан РФ

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Самый центр Бердянска, главная его площадь. С самого утра тут стоит очередь, и не случайно: здесь открыт уже второй пункт приема документов на оформление гражданства Российской Федерации. Не удивительно, потому что в городе ежедневно тысячи людей изъявляют желание стать гражданами России, получить российские документы.

Некоторые из тех, кто сейчас подает заявки на новые паспорта, еще вчера едва ли могли себе представить, что такое вообще возможно. Сегодня же по упрощенной схеме подать заявку в пунктах приема документов может любой житель Украины.

Пункт приема документов в Запорожской области уже двенадцатый по счету. Его специалисты ежедневно работают практически без перерыва: спрос на их услуги велик, и нужно принять как можно больше желающих.

От регистрации документов и их перевода до сканирования отпечатков пальцев и непосредственно до подачи проходит не более получаса. Ежедневно каждый Центр обрабатывает порядка полутора сотен заявлений на получение гражданства.

Люди относятся вежливо, спокойно и рады получить российский паспорт, если у них все документы в наличии: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о разводе. При наличии всех документов - принимаем», - объяснила специалист центра приема документов Наталья Машкова.

На сегодня в Запорожской области заявки на получение российских паспортов подали более 70 000 человек. Несколько тысяч документов уже готовы и совсем скоро попадут в руки первым их обладателям.

Постепенно в городе начинают работать банки. Уже открыты несколько отделений. Их услугами охотно пользуются не только предприниматели, но и обычные вкладчики. Кроме того, наличие системы расчета позволит эффективнее работать крупным промышленным и сельхоз предприятиям региона.

Также появится возможность реализовать льготные социальные выплаты. И даже обычное начисление зарплаты, как и прежде, будет производиться на банковский счет.

Вместе с банками в городе появляются новые социальные меры поддержки населения. В частности здесь проходит тренинг для психологов и психотерапевтов. Специалисты - участники большого волонтерского движения, которых объединяет одна общая идея: дать поддержку тем, кто сегодня в ней особенно нуждается. И в первую очередь речь о беженцах

«Это различного рода методики, чтобы люди смогли избавиться от травмирующих воспоминаний, могли скинуть с себя эту боль, это напряжение, чтобы заново начать свою жизнь», - поделился психолог Юрий Чекчурин.

В Бердянске после длительного перерыва вновь работает телевидение. Цифровые приставки с доступом более чем к двум десяткам федеральных российских каналов бесплатно выдают в центрах поддержки населения. Снова открываются кафе и магазины, а на полках появляются товары. Коммунальщики и строители взялись за ремонты в городе. В новом уже российском формате начинают работу сады и школы.

«Социальные опросы и мое общение с жителями Бердянска говорит о том, что большинство жителей поддерживают перемены и хотят быть с Россией, потому что Россия более социальное государство. Оно позволяет им жить более комфортно и более уверенно планировать свое будущее», - объяснил глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко.

Город приходит в себя. Жизнь в Бердянске возвращается к своему привычному ритму, но только как раньше здесь уже не будет никогда. Это выбор, который не словом, а своими поступками, сделали сами жители города. Ведь свое будущее они видят в дружбе с Россией.