В ФСВТС заявили об эффективности российского вооружения в спецоперации на Украине

Дмитрий Шугаев также высказал свою оценку, зачем Соединенные Штаты поставляют вооружение Украине. По его словам, для Вашингтона очень важно обновление вооружения.

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Директор Федеральной служба по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил «Звезде», что российское вооружение максимально эффективно показывает себя в ходе специальной военной операции на Украине.

«Наше вооружение сегодня максимально эффективно подавляет сопротивления формирований ВСУ и неонацистских батальонов», - сказал Шугаев в студии «Звезды» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Дмитрий Шугаев также высказал свою оценку, зачем Соединенные Штаты поставляют вооружение Украине. По его словам, для Вашингтона очень важно обновление вооружения.

«Поэтому они с большим удовольствием отправляют туда все то, что им уже пора менять. Параллельно с этим, для них эта территория является, в том числе, полигоном. Хорошо устроились - чужими руками апробируют эффективность своего вооружения», - подчеркнул глава ФСВТС.

Шугаев добавил, что в зоне боевых действий из-за поставок западного оружия гибнут мирные жители, включая детей. Тем не менее, констатировал Дмитрий Шугаев, мир, в котором мы живем, жестокий, и это надо понимать.

Полное интервью с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству смотрите в видео этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов