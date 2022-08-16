Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 1 дивизион. Вьетнам, Венесуэла, Узбекистан, Казахстан: прямая трансляция

Сегодня, 16 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходит Индивидуальная гонка экипажей первого дивизиона.

За лидерство поборются команды Вьетнама (синий танк), Венесуэлы (желтый танк), Узбекистана (красный танк) и Казахстана (зеленый танк). Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

Всего в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 21 команда, разбитые по итогам выступления в 2021 году на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

В этом году на своих танках выступят сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию на оборонных заводах республики) и Китая (Type 96). Остальные сборные будут выступать на танках, предоставленных российской стороной.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка». По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона», которые с 23 и 24 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 27 августа, на полигоне Алабино.