Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в Ереване

До этого армянское МЧС опубликовало список с именами 25 пропавших без вести после взрыва.

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В числе пропавших без вести после взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване есть гражданин России. Об этом проинформировал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян и добавил, что всего после происшествия без вести пропали 17 человек.

«Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них гражданин РФ, другой - гражданин Ирана», - приводит ТАСС слова Костаняна с брифинга.

Напомним, 14 августа в торговом центре взорвался склад материалов для фейерверков. В мэрии Еревана уточнили, что под завалами разрушенного здания могут быть люди. Позднее армянское МЧС опубликовало список с именами 25 пропавших без вести.