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МЧС Армении опубликовало список пропавших без вести во время взрыва в Ереване

Марина Крижановская
23:18 14.08.2022
Вместе с тем приводятся имена двух погибших в результате взрыва граждан.
МЧС Армении опубликовало список пропавших без вести во время взрыва в Ереване
© Фото: Asatur Yesayants, XinHua, Global Look Press
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Армянское МЧС опубликовало список с именами 25 пропавших без вести. Они вероятно могли находиться на рынке «Сурмалу», на котором в воскресенье прогремел взрыв.

Также ведомство озвучило имена двух погибших граждан. Информацию МЧС Армении приводит ТАСС.

«По результатам звонков, полученных на горячую линию МЧС, на территории рынка "Сурмалу" пропавшими без вести могут считаться следующие 25 граждан. Стали известны также имена двух погибших. Это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян», - сообщает агентство.

Немногим ранее пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян рассказал, что граждане направили в ведомство заявки с просьбой выяснить судьбу 20 своих родственников по причине взрыва в торговом центре «Сурмалу».

В мэрии Еревана также уточнили, что под завалами разрушенного здания могут быть люди. В воскресенье, 14 августа, в торговом центре взорвался склад материалов для фейерверков.

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