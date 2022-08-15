В Бурятии введут масочный режим при посещении общественных мест
Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что на территории республики возвращается действие масочного режима на фоне увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией.
«(Вводится. - Прим. ред.) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа, и в транспорте», - приводит РИА Новости слова Кузьминой.
По ее словам, за минувшую неделю в Бурятии выявили 1 210 больных коронавирусом. В среднем показатель растет так же, как и по всей стране. Кузьмина добавила, что по результатам сегодняшнего заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 будет издан соответствующий указ.
Напомним, в России за сутки был госпитализирован 1 581 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Всего за прошедшие 24 часа по стране было выявлено 25 273 случая заражения COVID-19.