В Бурятии введут масочный режим при посещении общественных мест

© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что на территории республики возвращается действие масочного режима на фоне увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией.

«(Вводится. - Прим. ред.) соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа, и в транспорте», - приводит РИА Новости слова Кузьминой.

По ее словам, за минувшую неделю в Бурятии выявили 1 210 больных коронавирусом. В среднем показатель растет так же, как и по всей стране. Кузьмина добавила, что по результатам сегодняшнего заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 будет издан соответствующий указ.

Напомним, в России за сутки был госпитализирован 1 581 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Всего за прошедшие 24 часа по стране было выявлено 25 273 случая заражения COVID-19.