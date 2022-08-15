Армия арми-2022 «Мастера артогня» промчались по полигону в Казахстане в индивидуальной гонке конкурса АрМИ На полигоне Матыбулак прошла индивидуальная гонка команд. Все крутилось вокруг 120-мм минометных комплексов 2С12Б. Ревели двигателями легкие бронированные тягачи МТ-ЛБ, расчеты состязались в точности поражения целей из минометов 2Б11 и пулеметов ПКТ, автоматов Калашникова и гранатометов РПГ-7В. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Казахстане стартовал первый этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». Об этом сообщает пресс-служба АрМИ. На полигоне Матыбулак прошла индивидуальная гонка команд. Все крутилось вокруг 120-мм минометных комплексов 2С12Б. Ревели двигателями легкие бронированные тягачи МТ-ЛБ, расчеты состязались в точности поражения целей из минометов 2Б11 и пулеметов ПКТ, автоматов Калашникова и гранатометов РПГ-7В. Водители «мотолыг» преодолели препятствия - змейку, колейный проход в минно-взрывном заграждении, холм и макет колейного моста. Ранее «Звезда» показывала, как прошло открытие «Военно-медицинской эстафеты» в Санкт-Петербурге. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика