Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Строевой шаг и зажигательные танцы: как прошло открытие «Военно-медицинской эстафеты»

Павел Кутаренко
13:54 15.08.2022
Конкурс проводится в рамках Армейских международных игр. Военные медики будут соревноваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Лучшие военные медики собрались в Петербурге. В Северной столице проходит торжественная церемония открытия конкурса «Военно-медицинская эстафета». Соревнования обещают стать одними из самых представительных в программе Армейских международных игр. В Северную столицу приехали 16 команд.

В течение восьми дней военные медики будут соревноваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве. Конкурс пройдет в учебном центре Военно-медицинской академии им. Кирова. На тренировках участники уже познакомились со всеми этапами конкурса - здесь нужно будет не только точно стрелять, быстро бегать, но и оказывать разные виды медицинской помощи. Например, правильно выполнить неведомую для обычного человека коникотомию. Это способ безотлагательного восстановления проходимости дыхательных путей.

Впервые в конкурсе будут участвовать военные медики из Камеруна, Мали, Абхазии, Южной Осетии и Венесуэлы. Команда из Южной Америки настроена крайне серьезно.

Здесь же на территории учебного центра Военно-медицинской академии развернули «Дом дружбы», где все участники могут познакомиться с русской культурой. Джошуа, военный медик из Камеруна, признался, что самовар и лапти видит впервые.

Соревнования по военно-медицинскому многоборью стартуют сегодня. Но уже до начала конкурса звание самой «зажигательной» команды точно у сборной Зимбабве.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:20 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
07:54 В стране и мире
МЧС Армении: число погибших при взрыве на рынке Еревана возросло до шести
10:23 В стране и мире
Видео
Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции
05:03 Армия
Видео
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
12:20 В стране и мире
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.