Строевой шаг и зажигательные танцы: как прошло открытие «Военно-медицинской эстафеты»

Конкурс проводится в рамках Армейских международных игр. Военные медики будут соревноваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лучшие военные медики собрались в Петербурге. В Северной столице проходит торжественная церемония открытия конкурса «Военно-медицинская эстафета». Соревнования обещают стать одними из самых представительных в программе Армейских международных игр. В Северную столицу приехали 16 команд.

В течение восьми дней военные медики будут соревноваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве. Конкурс пройдет в учебном центре Военно-медицинской академии им. Кирова. На тренировках участники уже познакомились со всеми этапами конкурса - здесь нужно будет не только точно стрелять, быстро бегать, но и оказывать разные виды медицинской помощи. Например, правильно выполнить неведомую для обычного человека коникотомию. Это способ безотлагательного восстановления проходимости дыхательных путей.

Впервые в конкурсе будут участвовать военные медики из Камеруна, Мали, Абхазии, Южной Осетии и Венесуэлы. Команда из Южной Америки настроена крайне серьезно.

Здесь же на территории учебного центра Военно-медицинской академии развернули «Дом дружбы», где все участники могут познакомиться с русской культурой. Джошуа, военный медик из Камеруна, признался, что самовар и лапти видит впервые.

Соревнования по военно-медицинскому многоборью стартуют сегодня. Но уже до начала конкурса звание самой «зажигательной» команды точно у сборной Зимбабве.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов