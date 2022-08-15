Армия МВТФ Армия-2022 «Русские Витязи» и «Стрижи» взмыли в воздух в Подмосковье: кадры высшего пилотажа Валентин Гвоздев Яркие, привлекающие внимание своими цветами российского триколора, истребители идут на взлет, чтобы порадовать фигурами высшего пилотажа посетителей форума «Армия-2022». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев находится в подмосковной Кубинке. Его взору предстали яркие, привлекающие внимание своими цветами российского триколора, истребители. Это пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» идут на взлет, чтобы порадовать фигурами высшего пилотажа посетителей форума «Армия-2022». «Вслед за самолетами дальней авиации в воздух готовятся подняться мастера высшего пилотажа. Постоянные участники воздушной программы военно-технического форума "Стрижи" и "Русские Витязи"», - прокомментировал корреспондент. Ранее главный конструктор СКБМ рассказал, как 100-мм орудия БМП-3 уничтожают украинские БМП-2 в ходе специальной военной операции. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика