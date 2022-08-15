«Русские Витязи» и «Стрижи» взмыли в воздух в Подмосковье: кадры высшего пилотажа
Яркие, привлекающие внимание своими цветами российского триколора, истребители идут на взлет, чтобы порадовать фигурами высшего пилотажа посетителей форума «Армия-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев находится в подмосковной Кубинке. Его взору предстали яркие, привлекающие внимание своими цветами российского триколора, истребители.
Это пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» идут на взлет, чтобы порадовать фигурами высшего пилотажа посетителей форума «Армия-2022».
«Вслед за самолетами дальней авиации в воздух готовятся подняться мастера высшего пилотажа. Постоянные участники воздушной программы военно-технического форума "Стрижи" и "Русские Витязи"», - прокомментировал корреспондент.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов