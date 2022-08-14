Global Times: США подставили Европу из-за Украины

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Европа стала жертвой конфликта на Украине и страдает от последствий кризиса из-за действий США. Это может привести к ухудшению отношений между Штатами и ЕС. Такой вывод сделал обозреватель китайской газеты Global Times Сюэ Лю.

По его словам, Европе приходится бороться с энергетическим кризисом и выросшей инфляцией. Также экономики ведущих стран ЕС входят в стадию рецессии. В будущем это может стать причиной политической и социальной нестабильности.

Сюэ Лю уверен, что в Европе начали ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и Китая. В ЕС якобы не хотят жертвовать своими интересами ради сохранения системы альянсов с США.

«Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников», — заключил обозреватель.

Напомним, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки США доминировать в мире бесперспективны. По его словам, Штаты демонстрируют вседозволенность, вмешиваясь в конфликт на Украине и в отношения между Китаем и Тайванем.