Немцы отметили беспомощность украинского президента и посоветовали обращаться к соотечественникам, а не к российским гражданам.

© Фото: Ukrainian President's Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Читатели немецкой газеты Der Spiegel прокомментировали в Twitter обращение украинского президента Владимира Зеленского к россиянам. В этом обращении он призвал российских граждан выступать публично против специальной военной операции на Украине.

Немцы призыв президента не оценили и отреагировали довольно резко. Кто-то посоветовал ему обращаться к своим соотечественникам вместо россиян и напомнил о том, что, в частности, действия азовцев* привели к тому, что происходит сейчас в стране.

Некоторые читатели отметили, что постоянные обращения к Европе, а теперь и к самой России являются свидетельством беспомощности Зеленского. Кто-то возмутился, что все его слова направлены на пропаганду и часто не соответствуют действительности.

«Когда же этот актер, наконец, замолчит? Я прошу и требую этого, ничего другого, кроме пропаганды, от него не услышишь. Обидно за каждый потраченный (на Украину) евро», - пишет Бригитта Новак. «Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», - прокомментировал zw9s. «С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», - считает rrnsne2Nr.

Ранее в США рассказали, кого Зеленский мобилизует на фронт. Стало известно, что президент Украины освобождает из тюрем уголовников, осужденных за садистские пытки и изнасилование несовершеннолетних. В частности, речь идет об освобожденном по указу Зеленского Руслане Онищенко, причастном к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам.

* Полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.