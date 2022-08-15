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В Apple потребовали от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Игнат Далакян
14:21 15.08.2022
В Rutube сообщили, что американская компания дала две недели на принятие решения, в противном случае приложение будет удалено из магазина приложений.
В Apple потребовали от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для пользователей из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Rutube.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране», - заявили ТАСС в пресс-службе российского видеохостинга.

В Rutube сообщили, что американская компания дала две недели на принятие решения, в противном случае приложение будет удалено из магазина приложений.

Как рассказали в компании, команда российского видеохостинга уже ограничила доступ к Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии.

«На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут. Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения», - пояснили в Rutube.

Ранее Мировой суд российской столицы оштрафовал компании Apple и Zoom Video Communications Inc. за отказ локализовать данные пользователей Российской Федерации в стране. Подобный случай был первым инцидентом привлечения американской компании Аpple к уголовной ответственности в России по данной статье.

До этого корпорация Apple уведомила Национальную систему платежных карт, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay. Отмечалось, что в сервисе невозможно будет добавить новые карты «Мир», а уже загруженные перестанут работать.

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