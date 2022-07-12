Суд в Москве оштрафовал Zoom и Apple на 3 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных

Для компании Apple это первый случай привлечения к ответственности по данной статье на территории России.

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Мировой суд Москвы оштрафовал компании Zoom Video Communications Inc (на один миллион рублей) и Apple (на два миллиона рублей) за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. К слову, это первый случай привлечения корпорации Apple к ответственности по данной статье на территории России.

«Суд постановил признать компанию Zoom Video Communications виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», - говорится в решении суда.

Представители компании Apple в ходе заседания суда подчеркнули, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо, передает ТАСС.

«В рамках структуры Apple создано много юридических лиц. Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd», - объяснил один из защитников организации.

В конце мая российские судебные приставы взыскали с компании Google штраф на сумму более 7,7 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Как отмечалось, исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено. Это означает, что долг компании погашен.