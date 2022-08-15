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Генсек РФБ Галкина перейдет на работу в центральный офис Международной федерации баскетбола

Анастасия Бобылева
14:02 15.08.2022
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, переход Галкиной - большая потеря, так как она талантливый спортивный менеджер, однако это повысит престиж Российской федерации баскетбола.
Генсек РФБ Галкина перейдет на работу в центральный офис Международной федерации баскетбола
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
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Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина переходит на работу в центральный офис Международной федерации баскетбола (FIBA). Новость прокомментировал президент РФБ Андрей Кириленко.

«Новость, конечно, выдающаяся. Сходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре», - сказал он.

Он подчеркнул, что Галкина - настоящий профессионал, и заменить ее сразу не получится. Переход менеджера в FIBA Кириленко назвал огромной потерей, однако в то же время он отметил, что рад за Галкину. К тому же, по его словам, такое повышение повысит престиж федерации.

Президент РФБ вспомнил свой опыт переезда в другую страну и поделился своими впечатлениями. Он сказал, что адаптироваться к другому менталитету и к нюансам общения очень сложно, однако Галкина, по его мнению, справится с этим благодаря своему упорству.

«Я верю в нее, но если в какой-то момент она почувствует дискомфорт и захочет вернуться, то двери РФБ всегда для нее открыты», - добавил он.

Ранее баскетболистка из США Бриттни Грайнер обжаловала приговор суда по делу о контрабанде наркотиков. Ее приговорили к 9 годам в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

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