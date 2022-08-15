Грайнер обжаловала приговор суда по делу о контрабанде наркотиков

Ранее ее приговорили к девяти годам в колонии общего режима.

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер решила обжаловать приговор суда за контрабанду наркотиков. Об этом рассказала адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», - передает РИА Новости ее комментарий.

Спортсменку приговорили к девяти годам колонии, а также к выплате штрафа в размере одного миллиона рублей. Она была задержана в феврале 2022 года в Шереметьево, у баскетболистки обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом.

Позже Грайнер признала свою вину, о чем также рассказала ее адвокат. Спортсменка надеялась, что признание послужит смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.