Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Шестнадцать команд со всего мира: в Красном Селе прошло открытие «Военно-медицинской эстафеты»

16:30 14.08.2022
В этом году в соревновании примут участие 16 команд из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Камеруна, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Палестины, Камбоджи. Кроме того, в конкурсной программе принимает участие команда ДОСААФ.
© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022
Читайте нас на:

На базе Военно-медицинской академии в Красном Селе состоялось торжественное открытие конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр - 2022.

В этом году в соревновании примут участие 16 команд из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Камеруна, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Палестины, Камбоджи. Кроме того, в конкурсной программе принимает участие команда ДОСААФ. Некоторые коллективы участвуют в «Военно-медицинской эстафете» каждый год, начиная с самой первой. А команды из Венесуэлы, Мали, Камеруна и Камбоджи впервые приехали испытать свои силы.

На официальной части команд-участниц, гостей и зрителей от имени администрации Санкт-Петербурга приветствовали вице-губернатор Олег Эргашев и депутат ЗАКСа Антон Соловьев. От лица Министра обороны Российской Федерации собравшихся поздравил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, который отметил, что соревнования не только ежегодно собирают лучших военно-медицинских специалистов мира, которые демонстрируют свое мастерство в различных прикладных дисциплинах, но и служат для обмена практическим опытом и укрепляют дружбу между представителями самой гуманной профессии.

На праздничном концерте, посвященном открытию состязания, выступили лауреат международных конкурсов Якуб Суворов, шоу-группа барабанщиц «Малая Охта» и ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России.

Сегодня в городе Острогожск Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники». Старт конкурсу Армейский международных игр дал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
В ячейках поддерживающей нацбатальон «Азов»* секты проводятся обыски в шести регионах РФ
15:00 В стране и мире
Reuters: делегация Конгресса США посетит Тайвань
14:30 В стране и мире
Видео
Более 40 погибших: кадры с места пожара в церкви в Египте
13:52 В стране и мире
Один человек погиб и 20 пострадали после взрыва на рынке в Ереване
11:33 В стране и мире
Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.