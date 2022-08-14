Шестнадцать команд со всего мира: в Красном Селе прошло открытие «Военно-медицинской эстафеты»

В этом году в соревновании примут участие 16 команд из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Камеруна, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Палестины, Камбоджи. Кроме того, в конкурсной программе принимает участие команда ДОСААФ.

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

На базе Военно-медицинской академии в Красном Селе состоялось торжественное открытие конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр - 2022.

В этом году в соревновании примут участие 16 команд из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Камеруна, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Палестины, Камбоджи. Кроме того, в конкурсной программе принимает участие команда ДОСААФ. Некоторые коллективы участвуют в «Военно-медицинской эстафете» каждый год, начиная с самой первой. А команды из Венесуэлы, Мали, Камеруна и Камбоджи впервые приехали испытать свои силы.

На официальной части команд-участниц, гостей и зрителей от имени администрации Санкт-Петербурга приветствовали вице-губернатор Олег Эргашев и депутат ЗАКСа Антон Соловьев. От лица Министра обороны Российской Федерации собравшихся поздравил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, который отметил, что соревнования не только ежегодно собирают лучших военно-медицинских специалистов мира, которые демонстрируют свое мастерство в различных прикладных дисциплинах, но и служат для обмена практическим опытом и укрепляют дружбу между представителями самой гуманной профессии.

На праздничном концерте, посвященном открытию состязания, выступили лауреат международных конкурсов Якуб Суворов, шоу-группа барабанщиц «Малая Охта» и ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России.

Сегодня в городе Острогожск Воронежской области состоялась торжественная церемония открытия соревнований военных автомобилистов «Мастера автобронетанковой техники». Старт конкурсу Армейский международных игр дал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.