Замминистра Фомин обсудил военное сотрудничество и безопасность с коллегой из Брунея

Также Александр Фомин встретился с советником премьер-министра Бангладеш по вопросам национальной безопасности. Стороны дали положительную оценку отношениям в военной области и подтвердили стремление развивать военное сотрудничество.

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На полях Московской конференции по международной безопасности

заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с коллегой из Брунея. Обсудили развитие военного сотрудничества, а также вопросы обеспечения безопасности.

«Мы крайне заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сфере, по вопросам борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и другими направлениями обеспечения региональной и глобальной безопасности», - подчеркнул Фомин на встрече.

Также Александр Фомин встретился с советником премьер-министра Бангладеш по вопросам национальной безопасности. Стороны дали положительную оценку отношениям в военной области и подтвердили стремление развивать военное сотрудничество.

Кроме этого, замминистра обороны встретился и с коллегой и Венесуэлы генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом. Стороны обсудили вопросы военного образования и наметили дальнейшие шаги по их развитию. В ходе беседы с Рамосом Фомин назвал союзническими отношения России и Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что на X Московской конференции по безопасности обсудят АТР, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов