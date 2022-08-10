На X Московской конференции по безопасности обсудят АТР, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу

Замминистра обороны Александр Фомин отметил, что конференция организуется на фоне непростой международной обстановки и неприкрытого санкционного и информационного давления на Россию и дружественные ей страны.

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На X Московской конференции по безопасности обсудят Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«На конференции намерены детально обсудить вопросы стратегической стабильности безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и на европейском континенте. Запланированы выступления глав военных ведомств и руководителей международных организаций, авторитетных экспертов в области безопасности, которые уже обратились к нам и заранее запросили такую возможность», - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что конференция организуется на фоне непростой международной обстановки и неприкрытого санкционного и информационного давления на Россию и дружественные ей страны. В связи с этим Александр Фомин выразил благодарность всем участникам конференции за стойкую позицию.

Он уточнил, что X Московская конференция по международной безопасности начнется с выступления министра обороны России Сергея Шойгу, которое будет посвящено ключевым проблемам безопасности - как глобальной, так и региональной.

А на пленарных заседаниях по отдельным темам региональной повестки выступят представители Главного оперативного и Главного управления Генштаба ВС РФ.

Также Фомин сообщил, что в X Московской конференции по международной безопасности примет участие от 35 министров обороны стран мира.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов