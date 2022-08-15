В РКЦ «Прогресс» рассказали, сколько еще будут использоваться ракеты «Союз-2»

В связи с хорошим состоянием наземных стартовых установок эксплуатация ракет может продлиться минимум 10-15 лет, отметил Дмитрий Баранов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракеты-носители «Союз-2» среднего класса будут эксплуатироваться еще минимум 10-15 лет. Об этом рассказал гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в ГК «Роскосмос») Дмитрий Баранов в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Я думаю, что "Союзу-2" в варианте 1а и 1б ничто не угрожает сегодня, потому что это самая массовая ракета РФ. Поэтому у нас достаточное количество заказов на ближайшие несколько лет, то есть в краткосрочной перспективе. Ввиду хорошего состояния наземных стартовых установок ее эксплуатация может продлиться минимум 10-15 лет», - отметил он.

Полную версию интервью гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова смотрите в видео к новости.

Ранее генеральный директор центра Хруничева заявил, что модуль «Наука» с МКС в будущем могут пристыковать к Российской орбитальной станции.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов