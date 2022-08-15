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Российско-белорусскую беспилотную систему БАС-750 впервые показали на «Армии-2022»

12:47 15.08.2022
В состав системы входят два беспилотных вертолета и станция наземного обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» была впервые представлена российско-белорусская универсальная беспилотная вертолетная система БАС-750. Новинку гостям форума представил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами», - заявил Чемезов.

В составе БАС-750 два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограммов, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. Беспилотники способны непрерывно летать на протяжении шести часов.

Ранее главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов в интервью «Звезде» рассказал о применении боевой машины пехоты БМП-3 против украинских БМП-2 в ходе спецоперации на Украине. По его словам, орудия боевой машины оказались эффективны как против бронетехники, так и живой силы противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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