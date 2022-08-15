В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии

Инцидент произошел в городе Валево, в результате взрыва пострадали две сотрудницы фабрики.

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В Сербии в городе Валево произошел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик». В результате пострадали две сотрудницы, как сообщает местная пресса.

Фабрика находится в 100 километрах от Белграда и является очень крупным оборонным предприятием.

У одной из сотрудниц, женщины 40 лет, в руке взорвался капсюль К34, она была доставлена в городскую больницу с серьезными травмами. Другая сотрудница находилась рядом, ее травмы менее значительны. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Косово заявили о намерении продолжить перерегистрацию сербских машин. Также премьер-министр непризнанного государства сообщил о введении миграционных карт. Изменения вступят в силу с 1 сентября.