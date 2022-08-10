В Косово намерены продолжить перерегистрацию машин сербов

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Премьер-министр непризнанного Россией Косово Альбин Курти заявил о продолжении после 1 сентября замены автомобильных номерных знаков для сербов, проживающих в крае. Также чиновник сообщил о введении миграционных карт.

Напомним, косово-албанское правительство 29 июля заявило об истечении действия 1 августа выданных сербскими властями документов. Люди должны были получать временные справки на въезде и выезде.

Помимо этого, в Косово хотели начать обязательную перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово». Это едва не спровоцировало столкновения между сербами и косоварами.

Обстановка стала менее напряженной, когда в Косово отложили на месяц решение о замене паспортов для сербов, находящихся на территории республики. Также и отложили перерегистрацию автомобилей.