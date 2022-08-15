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Скворцова рассказала, как работает новый обнаруживающий вирусы «Электронный нос»

12:40 15.08.2022
Руководитель ФМБА пояснила, что устройство, находящееся на уровне опытного образца, может работать индивидуализировано и в местах массового скопления людей - в аэропортах, на вокзалах, на стадионах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» о разработке под названием «Электронный нос». По ее словам, инновационное устройство способно быстро определить наличие любого патогена.

«Сегодня мы показывали пионерскую наработку, сейчас она находится на уровне опытного образца. Это так называемый “Электронный нос”. Это - принцип полевых тонкослойных транзисторов, которые позволяют в течение 15-40 секунд определять любой биопатоген. Это фактически биологическая рамка, которая может работать как индивидуализировано, так и в местах скопления людей - в аэропортах, на вокзалах, на стадионах», - рассказала руководитель ФМБА.

Скворцова пояснила, что устройство позволяет по выдыхаемому воздуху определять те или иные биопатогены и впоследствии даже различные заболевания человека.

«Мы здесь идем на пике мировых разработок», - заявила она.

Ранее Скворцова рассказала о новой уникальной противокоронавирусной вакцине «Конвасэл». По ее словам, за рубежом ее уже называют «вакциной будущего», а ее эффективность - стопроцентна.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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