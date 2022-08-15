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Руководитель ФМБА рассказала о новой противокоронавирусной «вакцине будущего»

11:55 15.08.2022
Как заявила Вероника Скворцова, опыт наблюдения показал 100% защиты привитых пациентов, а статьи о новинке появились в крупных зарубежных изданиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью «Звезде» рассказала о новой уникальной российской вакцине от COVID-19, разработанной в Санкт-Петербурге. По ее словам, новое поколение российских иммунобиологических препаратов становится инновационным и максимально эффективным.

«Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток представляет линейку уникальных вакцин. Это и вакцина следующего поколения от коронавирусной инфекции "Конвасэл", соответственно, профилактирует коронавирусную инфекцию за счет содержания крупных фрагментов внутреннего белка, который подходит для всех штаммов SARS-CoV-2 и даже некоторых других бета-коронавирусов», - сообщила Скворцова.

По ее словам, подход к созданию вакцины был разработан в течение 2021 года и опыт наблюдения показывает 100% защиты привитых пациентов. Переносится вакцина также легко. Глава ФМБА также отметила, что статьи о вакцине стали появляться в крупных зарубежных изданиях, которые называют ее «вакциной будущего».

Помимо этого, Скворцова рассказала о разработанных в институте противобактерийных вакцинах, которые эффективнее и дешевле зарубежных аналогов. В числе новых вакцин оказалось и эталонное противогриппозное средство.

Ранее в студии «Звезды» главный конструктор СКБМ рассказал, как 100-мм орудия БМП-3 уничтожают украинские БМП-2 в ходе СВО. Сергей Абдулов отметил, что основное предназначение БМП - борьба с танкоопасной живой силой и легкобронированной техникой, но никто не думал, что 100-мм орудия будут успешно применяться против БМП-2.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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