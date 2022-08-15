Армия Минобороны России: уничтожено две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области Удар произошел в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В ходе проведения специальной военной операции России на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ были выведены из строя две тяговые электроподстанции. Как сообщает Министерство обороны России, удар произошел в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково в Днепропетровской области. Ранее В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика