Минобороны России: уничтожено две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области
Удар произошел в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В ходе проведения специальной военной операции России на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ были выведены из строя две тяговые электроподстанции.
Как сообщает Министерство обороны России, удар произошел в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково в Днепропетровской области.
Ранее В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов