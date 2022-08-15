Байден: США и Индия будут защищать «миропорядок, основанный на правилах»

Он добавил, что обе страны - незаменимые партнеры и стратегическое сотрудничество между ними «основано на общей приверженности верховенству закона и защите свободы и достоинства человека».

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Индия и США продолжат совместно защищать миропорядок, основанный на правилах. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден.

Он выразил уверенность, что американо-индийское сотрудничество будет способствовать укреплению мира и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я уверен, что в последующие годы две наши демократические страны продолжат совместно защищать основанный на правилах порядок, способствовать укреплению мира, процветанию и безопасности наших граждан, обеспечивать свободу и открытость в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся по всему миру», - отметил Джо Байден.

С такими словами он выступил по случаю 75-ой годовщины независимости Индии от Великобритании. Президент США добавил, что две страны - «незаменимые партнеры».

«Индия и США являются незаменимыми партнерами, а стратегическое партнерство между ними основано на общей приверженности верховенству закона и защите свободы и достоинства человека», - приводит его слова ТАСС.

Немногим ранее глава США отреагировал на нападение на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Байден сказал, что молится о его восстановлении и благодарен тем, кто помог писателю после нападения мужчины. По словам Джо Байдена, тот своим творчеством отстаивает правду, смелость, сопротивление.