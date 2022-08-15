Десять миллионов объектов: как Россия информирует МКС об опасном космическом мусоре

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Генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев рассказал «Звезде», как происходит информирование Международной космической станции относительно опасного космического мусора, который в изобилии присутствует на земной орбите.

«Сегодня в околоземном космическом пространстве более 10 миллионов объектов наблюдения меньше одного сантиметра. Это все то, что может сблизиться с нашими спутниками и МКС. Все это требует контроля. Все это не может контролировать ни наша система, ни система американцев. Но основные объемы этих объектов, в том числе космического мусора, подконтрольны нашей системе», - заявил Боев в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Сергей Боев уточнил, что эта информация об основных объектах и поступает в Центр управления полетами, используясь в работе МКС.

Полное интервью с генеральным директором «Вымпела» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее сообщалось о публикации расписания конкурсов Армейских международных игр 2022 года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов