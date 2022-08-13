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Гинцбург объяснил различие «Спутника V» и вакцины от новых штаммов

Анна Касаткина
04:42 13.08.2022
В центре Гамалеи рассчитывают провести клинические испытания за три месяца.
Гинцбург объяснил различие «Спутника V» и вакцины от новых штаммов
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Защищающая от новых вариантов «омикрона» вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», новой она не является - меняется лишь антигенный состав. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В центре создали вакцину, содержащую последовательность из «дельты» и «омикрона», она, как предполагается, будет хорошо защищать от этих штаммов, а также варианта ВА.5.

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, называть этот препарат новым неправильно, поскольку у той же вакцины от гриппа каждый год новый антигенный состав, пояснил он.

Как отметил Гинцбург, клинические исследования займут пять-шесть месяцев, если проводить их по законодательству. К моменту их окончания вакцина уже может стать неактуальной из-за смены доминирующего штамма, считает он.

«Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца», - уточнил специалист.

Ранее в России выявили шесть случаев заражения гибридным штаммом «дельтакрон». Как рассказали в Роспотребнадзоре, все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

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