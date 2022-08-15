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Кличко рассказал, как ему угрожали лишением украинского гражданства

Анастасия Бобылева
10:49 15.08.2022
По его словам, эта угроза пришла после того, как Кличко подписал письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра.
Кличко рассказал, как ему угрожали лишением украинского гражданства
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Мэр Киева Виталий Кличко  рассказал, что к нему поступили угрозы из офиса украинского президента Владимира Зеленского. Это случилось после того, как он подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались"», - поделился политик в интервью изданию «Бабель».

Немецкого гражданства, как утверждает сам Кличко, у него нет, хотя значительную часть жизни он провел в Германии и США . Политик заявляет, что ему не нужно никакое гражданство, кроме украинского.

Ранее офис Зеленского засекретил указ о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича, а также Геннадия Корбана. Это решение объяснили тем, что в указе содержится конфиденциальная информация.

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