В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офис Зеленского засекретил указ о лишении Коломойского и Рабиновича гражданства

Анна Касаткина
15:47 27.07.2022
В офисе заявили, что указ содержит конфиденциальную информацию.
Офис Зеленского засекретил указ о лишении Коломойского и Рабиновича гражданства
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
Читайте нас на:

Офис президента Украины отказался показать указ о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом сообщают «Украинские новости».

Издание отправило в офис президента официальный запрос с просьбой предоставить информацию о соответствующем указе. В ответ редакции заявили, что в указе содержится конфиденциальная информация, которая в соответствии со статьей 6 закона Украины «О доступе к публичной информации» «относится к информации с ограниченным доступом».

При этом в офисе подтвердили, что указы президента №502/2022 и №502/2022 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию якобы готовящегося указа о лишении украинского гражданства десяти человек, среди которых Коломойский, Рабинович и Корбан. Корбан 23 июля пытался въехать в страну из Польши, однако пограничники не пропустили его и забрали паспорт. Позже он сообщил, что теперь пребывает в статусе лица без гражданства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:11 В стране и мире
В Германии заявили о готовности к передаче России турбины для «Северного потока»
14:32 В стране и мире
Правительство Германии заявило, что поездка Шредера в Москву не согласовывалась
13:54 Армия
Видео
МО РФ: регулярный паром в Мариуполь будет доставлять грузы для восстановления республик Донбасса
13:23 В стране и мире
Рада назначила нардепа Костина на пост генпрокурора Украины
13:16 В стране и мире
Второй поезд с цементом через Литву в Калининграде ожидают в августе
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.