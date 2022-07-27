Офис Зеленского засекретил указ о лишении Коломойского и Рабиновича гражданства

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Офис президента Украины отказался показать указ о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом сообщают «Украинские новости».

Издание отправило в офис президента официальный запрос с просьбой предоставить информацию о соответствующем указе. В ответ редакции заявили, что в указе содержится конфиденциальная информация, которая в соответствии со статьей 6 закона Украины «О доступе к публичной информации» «относится к информации с ограниченным доступом».

При этом в офисе подтвердили, что указы президента №502/2022 и №502/2022 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию якобы готовящегося указа о лишении украинского гражданства десяти человек, среди которых Коломойский, Рабинович и Корбан. Корбан 23 июля пытался въехать в страну из Польши, однако пограничники не пропустили его и забрали паспорт. Позже он сообщил, что теперь пребывает в статусе лица без гражданства.