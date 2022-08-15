Во Вьетнаме состоялась церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Аварийный район»
На вьетнамском полигоне Мьеу Мон 15 августа состоялась церемония открытия конкурса «Аварийный район», который пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022). Конкурс аварийно-спасательных формирований проходит во Вьетнаме уже второй год подряд.
Глава оргкомитета вьетнамской части АрМИ-2022, замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии Нгуен Ван Нгиа указал на активное развитие сотрудничества стран - участников конкурсов АрМИ по оборонной линии, которое имеет богатые и разнообразные формы во многих областях.
«Вьетнам и Россию традиционно связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, и Министерство национальной обороны Вьетнама всегда поддерживает многосторонние мероприятия, организуемые Минобороны России во имя мира, солидарности, дружбы и доверия», - отметил он.
Глава российской делегации АрМИ-2022 во Вьетнаме Андрей Субботин высоко оценил подготовку страны к проведению на своей территории.
«Организаторы отлично подготовились, проделав огромную работу по модернизации учебно-тренировочной базы для соревнований», - отметил Субботин.
Такие соревнования, по его словам, вносят вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление доверия и дружбы между военными ведомствами разных стран.
Накануне участники конкурса «Аварийный район» от России посетили Вьетнамский музей военной истории в Ханое. Российским военным показали экспозицию из вооружения, военной техники и орудий, применявшихся в сражениях за независимость страны.
Международный конкурс «Аварийный район» проходит с 15 по 19 августа. В нем участвуют команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов