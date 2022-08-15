Во Вьетнаме состоялась церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Аварийный район»

Международный конкурс «Аварийный район» проходит в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

На вьетнамском полигоне Мьеу Мон 15 августа состоялась церемония открытия конкурса «Аварийный район», который пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022). Конкурс аварийно-спасательных формирований проходит во Вьетнаме уже второй год подряд.

Глава оргкомитета вьетнамской части АрМИ-2022, замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии Нгуен Ван Нгиа указал на активное развитие сотрудничества стран - участников конкурсов АрМИ по оборонной линии, которое имеет богатые и разнообразные формы во многих областях.

«Вьетнам и Россию традиционно связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, и Министерство национальной обороны Вьетнама всегда поддерживает многосторонние мероприятия, организуемые Минобороны России во имя мира, солидарности, дружбы и доверия», - отметил он.

Глава российской делегации АрМИ-2022 во Вьетнаме Андрей Субботин высоко оценил подготовку страны к проведению на своей территории.

«Организаторы отлично подготовились, проделав огромную работу по модернизации учебно-тренировочной базы для соревнований», - отметил Субботин.

Такие соревнования, по его словам, вносят вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление доверия и дружбы между военными ведомствами разных стран.

Накануне участники конкурса «Аварийный район» от России посетили Вьетнамский музей военной истории в Ханое. Российским военным показали экспозицию из вооружения, военной техники и орудий, применявшихся в сражениях за независимость страны.

Международный конкурс «Аварийный район» проходит с 15 по 19 августа. В нем участвуют команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов