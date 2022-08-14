Участники конкурса «Аварийный район» посетили Вьетнамский музей военной истории в Ханое

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

Участники конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр -2022 от российской команды посетили Вьетнамский музей военной истории в Ханое, который является одним из семи вьетнамских музеев национального значения.

В нем представлено большое количество экспозиций, которые рассказывают об истории становления Социалистической Республики Вьетнам. Представителям российской команды были продемонстрированы экспозиции из предметов, которые использовались на поле боя. В частности, это вооружение, военная техника и орудия, применявшиеся в сражениях за независимость страны, как целые, так и в поломанном или частично неполном состоянии.

Особое внимание российской делегации было уделено советскому вооружению времен войны во Вьетнаме, с помощью которого народная армия долгие годы отстаивала свою независимость. Центром экспозиции является инсталляция из обломков техники империалистов, которая была уничтожена на вьетнамской земле.

Кроме того, музей посетили команды из Республики Беларусь, Республики Мали, Республики Союз Мьянма и Республики Конго. Завтра во Вьетнаме состоится торжественное открытие конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022, который пройдет с 15 по 19 августа.

Сегодня на базе Военно-медицинской академии в Красном Селе состоялось торжественное открытие конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр - 2022. В этом году в соревновании примут участие 16 команд из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана, Таджикистана, Мали, Камеруна, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Палестины, Камбоджи. Кроме того, в конкурсной программе принимает участие команда ДОСААФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.