Церемония открытия МВТФ «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр: полная версия

Сайт телеканала «Звезда» провел прямую трансляцию торжественной церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр.

На форуме «Армия-2022» около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе форума планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.

VIII Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.

Представители Российской Федерации примут участие во всех представленных соревнованиях. Больше всего государств (21 страна) поучаствуют в «Танковом биатлоне», который проходит в подмосковном Алабино на протяжении всех АрМИ-2022.