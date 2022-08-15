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Церемония открытия МВТФ «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр: полная версия

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Начало: 14:25 15.08.2022
Кирилл Кунецкий
Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии, также президент посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в парке «Патриот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Церемония открытия АрМИ-2022 и форума "Армия-2022"

Сайт телеканала «Звезда» провел прямую трансляцию торжественной церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр.

На форуме «Армия-2022» около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе форума планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.

VIII Международные Армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.

Представители Российской Федерации примут участие во всех представленных соревнованиях. Больше всего государств (21 страна) поучаствуют в «Танковом биатлоне», который проходит  в подмосковном Алабино на протяжении всех АрМИ-2022.

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