Запорожскую АЭС могут остановить из-за угрозы ядерной катастрофы

Дипломат Ульянов подчеркнул, что экспертам МАГАТЭ нужно посетить этот важный объект в конце августа - начале сентября.

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Из-за периодических обстрелов Запорожской АЭС местные власти выступили с предложением остановить ее для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Однако он не уточнил, от каких именно властей прозвучало соответствующее предложение. Кроме того, дипломат подчеркнул, что экспертам МАГАТЭ нужно посетить этот важный объект в конце августа - начале сентября.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует», — сказал он в беседе с ТАСС.

Несколькими днями ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов предупреждал, что обстрелы атомной электростанции украинскими националистами могут привести к консервации АЭС.