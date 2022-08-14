Bloomberg предупредил об усугублении энергетического кризиса из-за жары в Европе

Погодные катаклизмы и падение уровня воды в европейских реках, по оценкам экономистов, могут привести к существенному повышению стоимости жизни в ЕС.

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Рекордная засуха и обмеление рек в Европе усугубят энергетический кризис в странах сообщества на фоне сокращения поставок топлива из России. К такому выводу пришли обозреватели Bloomberg.

На основе выводов экологов они предположили, что Рейн продолжит высыхать в начале следующей недели. Как отмечает издание, в этом случае будут ограничены поставки жизненно важных товаров в некоторые страны ЕС.

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», - отметили авторы публикации.

Обозреватели допустили, что последствия засухи могут привести к серьезному удорожанию жизни в европейских странах. На этой неделе стало известно, что почти половина Европейского союза находится под влиянием засухи. В Еврокомиссии пришли к выводу, что ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений.