В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений

Игнат Далакян
18:08 11.08.2022
По мнению ЕК, повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды.
ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений
© Фото: Oberhäuserhttpimagebroker, globallookpress
Читайте нас на:

Почти половина Европейского союза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений. Такого мнения придерживается Еврокомиссия.

«Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи. Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды», - говорится в Twitter Еврокомиссии.

Ранее в одном из сюжетов телеканала BFM рассказывалось, что французская полиция контролирует использование жителями воды из-за засухи. Сообщалось, что более чем в 90 департаментах страны были введены ограничительные меры на период засухи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:03 В стране и мире
Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве
16:37 В стране и мире
Бывший спецназовец рассказал, что удары по пивзаводу в Донецке нанесли снарядами французской CAESAR
16:15 В стране и мире
Видео
В администрации Запорожской области рассказали, с помощью какого оружия ВСУ атаковали ЗАЭС
16:07 В стране и мире
112: пилоты пропавших вертолетов вышли на связь
15:05 В стране и мире
Чижов заявил, что тема выдачи шенгенских виз россиянам не стала центральной в ЕС
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.