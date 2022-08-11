В стране и мире ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений Игнат Далакян По мнению ЕК, повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды. © Фото: Oberhäuserhttpimagebroker, globallookpress Читайте нас на: Почти половина Европейского союза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений. Такого мнения придерживается Еврокомиссия. «Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи. Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды», - говорится в Twitter Еврокомиссии. Ранее в одном из сюжетов телеканала BFM рассказывалось, что французская полиция контролирует использование жителями воды из-за засухи. Сообщалось, что более чем в 90 департаментах страны были введены ограничительные меры на период засухи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика