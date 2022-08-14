Участники «Конного марафона» вступили в гонку протяженностью 130 километров

В конкурсе «Конный марафон» принимают участие подразделения из четырех стран мира - России, Монголии, Узбекистана и Зимбабве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Участники конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр из России и Узбекистана вступили в двухдневную гонку протяженностью в 130 километров. Маршрут проложен в горно-лесистой местности.

Перед стартом конкурсанты прошли тщательную подготовку, проверили снаряжение, лошадей и оружие. Наиболее сложный этап конкурса - «Конный марафон на длинную дистанцию» участники преодолевают верхом на лошадях в течение двух дней. За это время им предстоит преодолеть водные преграды, «минные» поля, перевезти условно пострадавших и организовать ночлег.

В программу соревнования, помимо конного марафона на длинную дистанцию, также входит смешанная эстафета. Конкурс продлится до 18 августа.