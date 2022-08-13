Торжественным маршем: в Монголии стартовал конкурс «Конный марафон»

В конкурсе принимают участие конные подразделения из четырех стран мира - России, Монголии, Узбекистана и Зимбабве.

© Фото: Минобороны России

В Монголии на территории учебного центра Вооруженных Сил Монголии

«Таван Толгой» стартовал международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках АрМИ-2022.

Госсекретарь минобороны Монголии - бригадный генерал Д. Ганхуяг, обращаясь к участникам, выразил уверенность в том, что армейские игры позволят укрепить связи между вооруженными силами многих стран мира.

Перед зрителями конкурса торжественным маршем на лошадях под аккомпанемент военного оркестра прошли команды. В заключении состоялся красочный концерт.

Перед военнослужащими и гостями церемонии выступили вокальные коллективы, военный кавалерийский оркестр, а также акробаты-наездники одного из конных клубов Монголии.

В конкурсе «Конный марафон» принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Узбекистана и Зимбабве. РФ представляют курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс завершится 18 августа.

Впервые «Конный марафон» состоялся в 2019 году в Монголии. С инициативой проведения конкурса выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.