Огни со всего мира: кадры масштабного фестиваля фейерверков в Москве

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве завершился первый день Международного фестиваля фейерверков. Накануне несколько десятков тысяч москвичей собрались в Братеевском каскадном парке, чтобы насладиться захватывающим дух зрелищем.

За звание лучшей пиротехнической команды продолжат бороться сегодня вечером восемь команд из Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии и Киргизии.

Темой фестиваля стало народное искусство России. Гости увидели театрализованное шоу в постановке режиссера Ильи Авербуха со спецэффектами и музыкальным сопровождением. Залпы фейерверков разукрасили небо над Москвой-рекой после наступления темноты.

Фестиваль проводится с 2015 года. В этот раз он вновь стал международным. Напомним, что позапрошлом году из-за COVID-19 в нем принимали участие только команды, а прошлым летом его вообще отменили в связи с эпидемиологической ситуацией.