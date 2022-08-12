Фейерверки Международного фестиваля озарят небо Москвы в эти выходные
В грядущие выходные на юго-востоке Москве состоится незабываемое пиротехническое шоу. 13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Восемь команд из разных стран мира соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего. Небо над столицей озарят сотни красочных огней.
Кроме того, гостей ждет театрализованное шоу в постановке режиссера Ильи Авербуха со спецэффектами и музыкальным сопровождением. Пиротехническое шоу начнется с наступлением темноты.
«Трибуна длиной полкилометра. Не знаю, есть ли в мире где-то такая длинная трибуна. Мы постарались максимально вовлечь зрителей в наше действо», - сказал он.
Днем на площадке проведения фестиваля также будет чем заняться всей семьей. Посетителей ждет множество спортивных и творческих развлечений, тематические пространства и концерты известных музыкантов.