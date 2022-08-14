Мантуров посетил оптико-механический завод в Ростове Великом

Предприятием налажен выпуск гражданской продукции, в частности, изготавливаются тепловизионные прицелы малой, средней и большой дальности.

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Зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ростов Великий, в ходе которой посетил «Оптико-механический завод» (входит в «РАТМ-Холдинг»).

Министр ознакомился с производственными мощностями завода и последними разработками предприятия. В рамках выставки были продемонстрированы высокотехнологичные прицельно-наблюдательные комплексы последнего поколения. Например, комбинированный универсальный, дневно-тепловизионный, стабилизированный зенитный прицел для БТР.

Продукция, выпускаемая ПАО «РОМЗ», широко применяется в военно-морских, пограничных, сухопутных и бронетанковых войсках, обеспечивающих безопасность России. При этом, предприятием налажен выпуск и гражданской продукции: тепловизионные прицелы малой, средней и большой дальности, оптические приборы дневного, ночного видения.

В ходе встречи с руководством завода также обсуждались вопросы диверсификации производства и освоения выпуска новых изделий, дальнейшего развития уникальных возможностей производственной площадки.

Ранее Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. В ходе поездки зампредседателя правительства РФ и главе области Глебу Никитину продемонстрировали новейшие образцы продукции военного и гражданского назначения, в частности, современной колесной бронетехники.